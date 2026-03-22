En un operativo conjunto entre el Ministerio Público y personal de la comisaría de Chincha Alta y de la Dirección Regional de Inteligencia se detuvo a una mujer que estaría inmersa en el delito de estafa. La fémina A. Arcos (28), intervenida por inmediaciones del hospital René Toche Groppo tenía entre sus pertenencias el dinero entregado por el agraviado, que momentos antes había sido fotocopiado.

Mujer detenida

La policía recibió la denuncia de un hombre de identidad reservada, quien afirmaba estar siendo extorsionado luego de mantener un encuentro sexual con la joven. Ella, tras la pasión comenzó a pedirle dinero argumentando que el propietario del hotel donde ingresaron contaba con video y para evitar la difusión de las imágenes pedía dinero. Su rol -decía- era de intermediaria. Él para evitar que su familia conozca este pasado accedió a pagar.

Durante varias semanas fue desembolsando considerables sumas de dinero para que su secreto no salga a la luz, hasta que cansado de las acciones de la fémina decide al fin revelar este episodio en su vida. La fiscalía y policía al tomar conocimiento del caso organizaron el operativo para detener a la mujer. Los efectivos esperaron el intercambio de dinero y en la primera cuadra de Idelfonso detuvieron a Arcos.

A la joven en el registro personal se le halló una cartera que contenía cinco billetes de 100 soles, previamente, fotocopiados. El dinero fue incautado para las investigaciones que se siguen contra la intervenida.

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