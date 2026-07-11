La investigación por el presunto desvío de S/ 9.9 millones de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha, dio un nuevo paso con el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el empresario Jackson Mora y otros ocho investigados, sindicados por la Fiscalía como presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los Arquitectos del Fraude”.

Desvío millonario

La solicitud fue presentada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla ante el Poder Judicial, que deberá evaluar el requerimiento por los presuntos delitos de fraude informático y banda criminal.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los imputados habrían conformado una presunta organización criminal dedicada a vulnerar los sistemas informáticos de entidades públicas para ejecutar transferencias ilícitas de recursos del Estado. Como parte de este esquema, presuntamente lograron desviar aproximadamente S/ 9.9 millones de las cuentas de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, dinero que posteriormente habría sido distribuido en diversas cuentas bancarias.

La tesis fiscal sostiene que el 13 de abril una supuesta comitiva de asesores parlamentarios visitó al alcalde de Pueblo Nuevo, Abel Sánchez Cahuana, con el argumento de brindar asesoría técnica. Sin embargo, las pesquisas indican que esta reunión habría servido para obtener claves y datos personales que facilitaron el acceso al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), permitiendo concretar las transferencias irregulares.

Según las investigaciones, el dinero fue enviado inicialmente a la empresa FFC MMA SAC, representada por Noelia Ruth Mora Rodríguez, hermana de Jackson. Posteriormente, los fondos habrían sido canalizados mediante 41 operaciones bancarias hacia otras empresas, entre ellas Inversiones Torrico EIRL y Servicios Mugaburu EIRL, como parte de un presunto mecanismo para dificultar el rastreo del dinero y su posterior disposición.

El 23 de abril, los hermanos Noelia y Jackson Mora Rodríguez, junto al empresario Daniel Mesones Mazzini, acudieron a una entidad bancaria para solicitar cheques de gerencia. Según la investigación policial, al día siguiente realizaron cobros y transferencias en cinco entidades financieras con el dinero que presuntamente fue sustraído de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

El requerimiento de prisión preventiva también alcanza a César A. Nepo Zolla, Daniel J. Mesones Mazzini, Giovani J. Torrico Mugaburu, Fabia C. Reyes Salas, Roy L. Chauca Tantalean, Fiorella M. Gallo Roncalla, Máximo S. Ojeda Cisneros y Álvaro A. Vacacela Guerrero. Asimismo, la Fiscalía considera como presuntos cabecillas de la organización a César Antonio Nepo Zolla y Daniel Mesones Mazzini, alias “Jeshu”, quienes serían los responsables de dirigir las operaciones ilícitas.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público ejecutó allanamientos y registros domiciliarios en 11 inmuebles ubicados en Lima y Callao. Durante estos operativos se incautó documentación, equipos electrónicos y otros elementos de interés para la investigación, los cuales serán sometidos a peritajes con el propósito de establecer la ruta del dinero y determinar la participación de cada uno de los investigados.

Tras cumplir una detención preliminar de siete días, Jackson Mora rechazó las acusaciones formuladas por la Fiscalía. “No tengo ninguna responsabilidad en los hechos que me atribuyen”, declaró el empresario, quien aseguró que colaborará con las investigaciones y expresó su confianza en que “las autoridades esclarezcan los hechos en el menor tiempo posible”. Mientras tanto, será el Poder Judicial el encargado de resolver el pedido de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO