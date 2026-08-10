El despacho de investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha presentó el requerimiento de prisión preventiva contra José Eduardo Luyo Almeyda, sindicado de haber agredido y ultrajado a su pareja. La audiencia se resolverá hoy (lunes 10 de agosto) en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria. Para la familia y vecinos de la agraviada el sujeto debería de ser recluido en el penal.

Grave delito

La acusación hacia Luyo Almeyda pesa desde el 6 de agosto último. Un mototaxista vio a la víctima de identidad reservada solicitando ayuda desde la ventana de una casa. Él fue en búsqueda de la policía y al encontrarlos comentó la situación de emergencia. Los agentes acudieron al predio evidenciando que la joven presentaba lesiones en el rostro, además que le habían cortado el cabello. En esas circunstancias fue atrapado el sujeto.

El agresor era el conviviente de la denunciante. Pero no se trataba de un hecho de maltrato aislado sino de acciones constantes en contra de ella. El 5 de agosto, en los exteriores del Depincri Chincha, la joven recibió un golpe en el estómago propinado por el denunciado. La reacción violenta continuó en la casa de la av. Progreso. En ese lugar, estuvo retenida hasta el día siguiente que grita por ayuda. Durante el cautiverio fue violentada.

José Luyo estuvo detenido en la comisaría de Chincha Alta y luego trasladado a la sede del Depincri para continuar con las diligencias. La joven víctima también acudió a esta dependencia para rendir su manifestación en contra del sujeto, que fue conducido a la judicial en donde permanecerá hasta que se resuelva el requerimiento de nueve meses de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público.

La audiencia será esta mañana en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chincha, teniendo a José Luyo como investigado por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de agresiones y contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual en agravio de su pareja. Para esta fase se presentaron los elementos de convicción, resultados de las pericias realizadas por fiscalía.

EL DATO: La joven desde el año pasado comenzó la convivencia con Luyo Almeyda. Al inicio todo era felicidad, pero este 2026 la relación cambió y se agravó la noche del 5 de agosto con hechos de violencia y abuso que continuaron hasta el día siguiente.

-6 de agosto se realizó la detención de José Luyo en el sector de Progreso.

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