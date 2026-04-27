La provincia de Chincha se convirtió en el punto de partida regional para la Semana de Vacunación en las Américas 2026, una campaña de salud que se desarrollará del 25 de abril al 3 de mayo con el objetivo de reforzar la protección de la población a través de la inmunización.

Prevención en salud

El lanzamiento reunió a diversas Unidades Ejecutoras del sector salud de la región Ica, en una jornada que combinó actividades simbólicas y acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía. Durante la ceremonia, se realizó una vacunación representativa que incluyó a personas de distintos grupos de edad, resaltando la importancia de mantener al día el esquema regular de vacunas.

Además del acto central, la actividad estuvo marcada por un desfile de delegaciones y presentaciones artísticas que buscaron captar la atención del público y transmitir mensajes sobre la prevención de enfermedades. Estas expresiones culturales se integraron como parte de una estrategia para acercar la campaña a la población de manera más dinámica.

La campaña se desarrollará en establecimientos de salud y puntos estratégicos de la región, con énfasis en niños, adultos mayores y poblaciones vulnerables. Las autoridades sanitarias buscan incrementar las coberturas de vacunación y prevenir la reaparición de enfermedades.

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