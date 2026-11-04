La activación de uno de los celulares sustraídos durante un violento asalto permitió a la Policía Nacional ubicar y capturar a dos presuntos integrantes de la banda denominada “Los desalmados del sur chico”, investigada por el robo a mano armada perpetrado el pasado 30 de octubre en una tienda de equipos iPhone, ubicada en el centro comercial Vega, en la calle Italia, en Chincha Alta. Los detenidos fueron identificados como Dayron Marcelo Castilla López de 18 años, alias “Demonio”, y un adolescente de 16 años, conocido como “Cejas”.

Golpe policial

Durante una conferencia de prensa, el comandante PNP Adrián Trillo Hernández, comisario de la Comisaría PNP Chincha Alta, explicó que el asalto se produjo después de las 10:00 de la noche, cuando varios sujetos ingresaron violentamente al establecimiento y, bajo amenazas con armas de fuego, se apoderaron de ocho celulares de alta gama. Tras cometer el delito, los implicados escaparon a bordo de motocicletas.

El oficial detalló que tras el seguimiento mediante geolocalización, el 2 de noviembre, alrededor de las 11:00 de la noche, uno de los teléfonos robados fue encendido en las inmediaciones de la bajada de Los Molinos, lo que generó una alerta y permitió que los agentes desplegaran un operativo para identificar, ubicar e intervenir a los presuntos responsables.

Como resultado de la intervención, los agentes incautaron tres de los ocho equipos robados, correspondientes a iPhone 17 y 18 Pro Max.

El comandante Trillo Hernández también informó que, durante las primeras diligencias, los intervenidos proporcionaron información sobre el lugar donde se encontraban ocultas las motocicletas que habrían empleado para cometer el asalto. Los vehículos fueron ubicados cerca del restaurante El Trapiche, en el distrito de Sunampe, dentro de una vivienda abandonada.

Sobre la situación de las unidades, el comisario precisó que una de las motocicletas tenía una requisitoria por robo, mientras que la otra presentaba el número de serie erradicado. Asimismo, durante la conferencia se exhibieron prendas de vestir, capuchas y buzos que, de acuerdo con la Policía, corresponderían a la vestimenta utilizada por los asaltantes el día del atraco.

El oficial sostuvo que la investigación cuenta con diversos elementos que vincularían a los detenidos con el hecho. “El agraviado reconoce plenamente al mayor de los delincuentes, alias ‘Demonio’, como uno de los sujetos que ingresó y los redujo”, señaló.

Durante la presentación también se informó que alias “Demonio” había estado internado en el centro juvenil “Maranguita” antes de cumplir la mayoría de edad, por un caso de robo agravado, según lo señalado por el mando policial. Asimismo, se indicó que un tercer sujeto habría participado en el asalto y que ya fue identificado, aunque permanece en libertad. “Hay uno más identificado que está libre. Estamos haciendo las labores de inteligencia y todas las acciones propias del personal policial para poder capturar al sujeto”, precisó el comisario.

La Policía tampoco descartó que los investigados puedan estar relacionados con otros hechos delictivos, entre ellos posibles actividades extorsivas. Al respecto, se explicó que se encuentran en plena investigación y que se revisará la información contenida en los teléfonos incautados para determinar si existen indicios que los vinculen con otros delitos. También se mencionó la posible presencia de artefactos explosivos en el contexto de otras actividades criminales.

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