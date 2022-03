En la obra “mejoramiento del camino vecinal IC 514 tramo: Hacienda Larán-Calera - centro poblado Huamanpali, distrito de Alto Larán”, se han encontrado 11 situaciones adversas que podrían afectar estos trabajos. Las observaciones fueron expuestas en el informe N°215-2022 elaborado por un equipo de la Gerencia Regional de Control de Ica tras realizar visita de inspección los días 3 y 4 de marzo.

Múltiples observaciones

Según la documentación, el primer día de inspección no se encontró al asistente de obra, al especialista en mecánica de suelos, en seguridad y salud ocupacional, en medio ambiente y tampoco al especialista en topografía, contratados para la ejecución de obra. Esta situación genera el riesgo de afectar la calidad del proceso constructivo. Y no fueron los únicos ausentes, ya que, tampoco estaban todos los profesionales a cargo de la supervisión.

El equipo de control identificó además que la municipalidad de Alto Larán no ha realizado el pago de las Valorizaciones 1 y 2 dentro del plazo establecido “a pesar de que cuentan con la conformidad del Supervisor de obra, así como del Gerente de Desarrollo Urbano y Rural”. Otro hecho señalado es que el avance real de los trabajos no se encuentra actualizado en el Sistema de Información de Obras Públicas.

En el mejoramiento del camino vecinal se observó también que la construcción de alcantarillas se realiza sin considerar el diseño indicado en los planos del expediente técnico. Así por ejemplo no cuenta con alas ni uñas de anclaje. Agrega la comisión de control que las barras de acero que se utilizan en esta labor se encuentran expuestos a la intemperie y en contacto con el suelo. Es decir que no había un adecuado almacenamiento de los materiales.

Asimismo, se menciona que el material para subbase granular no cumple las especificaciones técnicas señaladas en el expediente técnico y que el personal que trabaja en obra no cuenta con los equipos de seguridad, además de no tener un seguro complementario de trabajo de riesgo.

Cabe mencionar que todos estos hechos fueron comunicados al alcalde Fidencio Lliuya para que se tomen las acciones que correspondan.