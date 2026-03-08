La madrugada de ayer (sábado) se realizó un operativo inopinado de control en el establecimiento penitenciario de Chincha. La intervención fue en el pabellón 4 y estuvo liderada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, hallándose durante la verificación de las instalaciones elementos prohibidos, entre ellos cables de celulares, cargadores y memorias USB.

Requisa en penal

El personal del Grupo de Operaciones Especiales y la Unidad Canina procedieron con la requisa que busca reforzar la seguridad y el orden. Como parte de las acciones recorrieron las áreas a las que tienen acceso los reclusos, como las celdas, patio y demás logrando hallar los objetos que no están permitidos y sin embargo fueron ingresados al penal chinchano burlando los controles previos.

El ministro participó en esta inspección por las instalaciones y verificó las condiciones de seguridad y control. Luis Jiménez anunció que próximamente se concluirá con el plan de deshacinamiento para enfrentar la sobrepoblación. “El hacinamiento en los penales es una situación que nos preocupa. Por eso estamos trabajando en una política y un plan de deshacinamiento que permita mejorar las condiciones carcelarias y fortalecer la gestión penitenciaria”, señaló.

