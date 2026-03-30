La mañana de ayer (domingo 29 de marzo) en la playa El Socorro del distrito de Tambo de Mora, en la provincia de Chincha, fue encontrado una persona sin vida.

En estado de descomposición

Anthony, pescador artesanal, señala que mientras revisaba sus redes notó que un bulto flotaba en el mar, imaginando que se trataba de un tronco, ingresó al agua y al aproximarse descubre que era un cuerpo humano. El hombre de mar retiró a la persona y dio cuenta a la comisaría sobre el macabro hallazgo.

Personal policial y del Ministerio Público estuvieron a cargo de las diligencias preliminares. El cadáver fue conducido a la morgue, siendo registrado como NN, debido a la carencia de sus documentos personales.

Se trata de un varón de aproximadamente 50 años, tez trigueña. Además, por las lesiones observadas se presume que llevaba varios días en el agua.

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