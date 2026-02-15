Un profundo impacto causó en la población el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, ocurrido frente a la urbanización Jardines, en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco. El hecho se registró aproximadamente a las 4:30 p. m.

Consternación en la zona

Horas después, las autoridades confirmaron la identidad de la víctima como Melissa Peña Miranda, reconocida docente del nivel inicial de una conocida institución educativa privada de Pisco.

Efectivos policiales acudieron al lugar para acordonar el área e iniciar las diligencias preliminares, mientras se aguardaba la presencia del representante del Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cuerpo.

La noticia ha conmocionado profundamente a la comunidad educativa y a toda la ciudadanía pisqueña. Familiares, colegas y vecinos expresaron su pesar por la irreparable pérdida, mientras continúan llegando muestras de solidaridad hacia los deudos, recordando a la docente como una persona apreciada en su entorno laboral y social.

