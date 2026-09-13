Un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Aduanas permitió la incautación de más de 530 accesorios para celulares en dos establecimientos comerciales ubicados en la avenida Benavides, en Chincha Alta.

Operativo conjunto

La intervención se realizó en dos locales comerciales. El operativo estuvo a cargo de la Comisaría PNP Chincha Alta, con participación de personal de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) Chincha y Aduanas.

De acuerdo con la información proporcionada, la acción fue dirigida por el comandante PNP Adrián Orlando Trillo Hernández y contó con la participación de 21 efectivos policiales y personal de Aduanas.

Durante la inspección fue intervenido J. M. A. M., de 54 años, mientras que entre la mercadería incautada se encontraron más de 530 cases para equipos iPhone, cargadores, auriculares y 48 accesorios con la marca Apple.

Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones forman parte de las acciones coordinadas que vienen desarrollando la DIVOPUS Chincha y la Comisaría PNP Chincha Alta para combatir el comercio informal e ilegal en la provincia.

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