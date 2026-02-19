Las intensas precipitaciones pluviales en la zona alta de la cuenca han incrementado el caudal del río Chico generando preocupación en la comunidad y agricultores de sectores como Huamanpali, en el distrito de Alto Larán, en la provincia de Chincha.

Daños en la zona

El volumen de agua que aumentó repentinamente fue impactando contra la base del camino rural hasta provocar que parte de la plataforma desaparezca en el afluente. La afectación dejó este sector, prácticamente, intransitable no solo para vehículos pesados, sino también livianos.

Los agricultores a través de la Junta de Usuarios del Valle de Chincha coordinaron con la empresa a cargo de los trabajos de reforzamiento de la ribera para mitigar el daño que viene causando el agua por el incremento surgido desde la madrugada del martes.

