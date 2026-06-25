Los efectivos de la comisaría de Pueblo Nuevo intervinieron a dos sujetos en actitud sospechosa y en el momento del registro identificaron que uno de ellos tenía una herida de bala en la pierna. La detención se realizó en circunstancias que los individuos habían detenido el auto en el que se desplazaban en la intersección de la av. Sucre con el jirón Arica, cerca de la zona donde el fin de semana fue atacado de cuatro disparos un mototaxista.

Golpe policial

El personal a cargo encontró en el interior del vehículo a J. Lurita (25) y S. Chávez (27), presuntos integrantes de “Los gatilleros de León”. Durante el registro, en el bolsillo de una prenda oculta en bolsa, fue hallado una munición Dum-Dum, también conocida como bala expansiva. En ese momento, también quedó en evidencia que uno de los ocupantes presentaba sangrado en la pierna derecha. Dicha herida había sido causada por un balazo.

Los efectivos por las investigaciones preliminares relacionan que el sujeto estuvo presente en el hecho criminal ocurrido el fin de semana por el asentamiento humano Los Ángeles, cuando un mototaxista fue atacado de cuatro disparos, pero logró sobrevivir. Lurita y Chávez quedaron a disposición de la Sección de Delitos y Faltas de la comisaría de Pueblo Nuevo para seguir con las diligencias, mientras continúan detenidos.

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