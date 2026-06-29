En una vivienda, ubicada en la av. Idelfonso, en Acequia Grande Sunampe, fueron detenidos dos hombres y dos mujeres, presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los malditos de Chincha”. Entre las especies decomisadas figuran bolsitas con droga, así como un revólver, balas, celulares, dinamitas y otros.

Cuatro detenidos

La operación policial estuvo a cargo de la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera de la Dirincri Lima que venía siguiendo los pasos de los sospechosos. En el inmueble fue encontrada Liliana Molina A. (36) (a) “Tía Lili”, con denuncias por estafa y otras defraudaciones, además de Darian Alexandra Quispe M. (26) (a) “Chibola”, quien hace un mes fue detenida por presunto tráfico ilícito de drogas.

También se realizó la detención de Víctor Jesús Vásquez M. (25) (a) “Chucho” denunciado en el 2021 por tentativa de homicidio, así como intervenciones por hurto agravado, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de municiones. El cuarto atrapado es Johan David Alejo C. (24) (a) “Johan” requisitoriado por homicidio culposo y denuncias por robo agravado, violencia física y delito contra la salud pública.

Este último en febrero del 2023 también fue detenido en Chincha y se le halló a la altura de la cintura entre su pantalón jean, un arma de fuego color negro, marca Glock y una cacerina abastecida con nueve municiones, sin percutir, por lo que es puesto a disposición de la Depincri – Chincha.

Durante el operativo del fin de semana, fue incautado dos bolsas con marihuana, 53 ketes y seis bolsitas al parecer conteniendo clorhidrato de cocaína, dos bolsas con pasta básica de cocaína, un revolver, dos municiones, cuatro cartuchos de dinamita, cuatro celulares, dinero en efectivo y tres motocicletas. Los intervenidos fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal – Depincri para las diligencias de ley.

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