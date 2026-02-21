Durante la ejecución de un operativo policial realizado en zonas de Pueblo Nuevo, donde se comercia estupefacientes, fue detenido un sujeto que contaba con requisitoria. Se trata de C. Velazco R. (38), quien es investigado por venta de drogas y además es sindicado de ser parte de la organización criminal o clan familiar denominado “Los duros del sur”, desarticulada en noviembre del año pasado en un megaoperativo.

Banda delincuencial

Personal del Departamento de Unidades Especializadas intervinieron en el jr. Lima a una persona en actitud sospechosa. Al ser plenamente identificado se confirmó que contaba con orden de requisitoria solicitada por el Juzgado de Investigación Preparatoria por encontrarse inmersos en la comisión del delito contra la paz pública y también por comercialización de droga en la provincia de Chincha.

Según información oficial, el intervenido sería parte de “Los duros del sur”. Dicha organización fue desmantelada el año pasado en el plan “Expeditus-2025”, en el que participó la fiscalía provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada y la policía. En ese operativo fueron detenidos 11 presuntos integrantes dedicados al tráfico ilícito de drogas, que usaban una red de acopio y distribución que se extendía desde Pisco hasta Chincha.

