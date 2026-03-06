Los efectivos de la comisaría del distrito de Pueblo Nuevo, en el asentamiento humano Miguel Grau, realizaron la detención de un sujeto, sindicado de ingresar a la propiedad de un vecino y amenazarlo con pistola para cobrarle una deuda económica. En la intervención se decomisó el arma de fuego, y el sospechoso fue puesto a disposición de la delegación local para las investigaciones correspondientes.

Sujeto detenido

Los vecinos al temer un hecho criminal alertaron a la policía que una pareja ingresó, portando arma, a la vivienda de la familia Saravia, que funciona también como taller. En el interior se encontraban varias personas que presenciaron a B. Laurente (34) llevar la pistola con la que amenaza al propietario del predio, y que además lo golpea en varias ocasiones exigiendo el pago de dinero que adeuda de un préstamo.

Los efectivos al llegar reciben la denuncia del agraviado y durante las diligencias detienen al presunto agresor. En el registro personal se encontró el arma de fuego con su respectiva cacerina abastecida con nueve municiones. Laurente fue puesto a disposición de la Sección de Delitos y Faltas de la comisaría de Pueblo Nuevo al encontrarse inmerso en la presunta comisión del delito de coacción.

