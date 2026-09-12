Dos hombres que iban a bordo de un mototaxi fueron intervenidos por la policía al ser descubiertos realizando actividad ilícita. El operativo se realizó en la calle Cusco de la urbanización Rosedal, en el distrito de Pueblo Nuevo, siendo incautado cerca de 100 envoltorios conteniendo, al parecer, pasta básica de cocaína, además de dinero que sería de la venta de la ilegal sustancia.

Operativo en Pueblo Nuevo

Como parte de las acciones de inteligencia de la Policía Nacional fue detectado el desplazamiento de un trimoto en actitud sospechosa con dos ocupantes a bordo. Los agentes de la comisaría local al tener conocimiento del hecho interceptaron el vehículo en el que fueron hallados Efraín Yalle y Ángel Espino de 28 y 25 años respectivamente. En el registro personal y a la unidad fue encontrada la droga.

De acuerdo con la información policial se incautó un total de 98 envoltorios de papel conteniendo la sustancia polvorienta, así como monedas de diversa denominación. Los ocupantes del trimoto fueron puestos a disposición de la sede policial para continuar con las investigaciones correspondientes por su presunta implicancia en el delito contra la salud pública - tráfico ilícito de drogas.

Se presume que los sospechosos realizaban el comercio del estupefaciente mediante la modalidad conocida como el delivery, en diversos sectores, teniendo como medio de transporte el mototaxi para pasar inadvertidos ante los operativos policiales, que se ejecutan en la provincia de Chincha. Sin embargo, la actividad ilícita fue descubierta por los agentes de de la División de Orden Público y Seguridad.

Las investigaciones siguen su curso en la delegación para dar con el paradero de los demás sujetos que están involucrados en la microcomercialización de drogas, así como de las organizaciones que abastecen a los vendedores, que invaden las calles con pasta básica de cocaína y otras sustancias. La acción policial continúa con participación del representante del Ministerio Público.

EL DATO: La intervención del mototaxista y su acompañante ocurrió en un cuadrante en donde en más de una ocasión han sido detenidos sujetos dedicados a la venta de los ketes que contienen la sustancia alucinógena.

CIFRAS: 25 años es la edad de uno de los detenidos en el operativo policial.

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