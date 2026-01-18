Dos hombres y una mujer que tendrían participación en los disparos ocurridos en el asentamiento humano Húsares de Junín, en el distrito de Pueblo Nuevo, fueron intervenidos por el personal policial de la comisaría local. Durante las diligencias se encontró un arma de fuego con su cacerina y municiones, que habría sido utilizada en el hecho, que aterró a los moradores del sector.

Sujetos detenidos

Los vecinos de manera confidencial comunicaron a la policía sobre los disparos al aire realizados por un grupo de personas, a quien no identificaban. Los agentes en respuesta acudieron al lugar, siendo detenidos Gerardo Ninanya (23) (a) “Profe”, Óscar Carbajal (21) (a) “Conejo” y Marisol Ortiz (53) (a) “Chana”, presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los pistoleros del sur chico”.

Estos se encontraban por inmediaciones de la plazuela del citado asentamiento humano. Como parte de las diligencias, los agentes ingresaron a una bodega de abarrotes para realizar la búsqueda del arma de fuego. En este negocio se encontró una pistola, abastecida con seis municiones en la cacerina, y una bala en la recámara. Los tres son investigados por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de arma.

Cabe mencionar que al iniciar el año 2026, en la av. Santa Rosa del sector de El Tigre, una menor sufrió una herida en el brazo producto de una bala perdida. La niña se encontraba en el interior de su precaria vivienda, cuando recibió el impacto. Por versiones de testigos se identificó que el disparo fue realizado por una persona que libaba en la vía pública en compañía de sus amigos.

Semanas atrás una mujer perdió la vida como consecuencia de una bala perdida. La víctima se encontraba realizando limpieza en el exterior de su vivienda, ubicada en Chincha Alta, cuando pistoleros perpetraron un ataque criminal. La infortunada mujer ajena a esta escena del hampa recibió un proyectil de arma de fuego en la cabeza y al ingresar a emergencia del hospital San José confirmaron su fallecimiento.

EL DATO: La captura de los hombres y la fémina tras los disparos fue realizada por personal de la comisaría de Pueblo Nuevo en coordinación con efectivos de la Dirección de Investigación de Cañete.

