Tres alumnas y un alumno fueron víctimas de agresión física, ataque con una tijera y hasta amenazas en las instalaciones de la Institución Educativa 9 de Diciembre, en el distrito de Pueblo Nuevo. Ante este hecho, protagonizado por menores, personal de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chincha intervino ayer junto con la subprefectura, Centro de Emergencia Mujer y también de la comisaría local.

Agresiones entre estudiantes

Los hechos violentos sucedieron el último martes en el horario de recreo. Según una de las agraviadas al tratar de ayudar a su compañera quien estaba por sufrir una caída termina rozando el brazo a una estudiante de tercer año de secundaria. Este contacto detonó la agresión, y es que una de las alumnas se le acerca para comenzar a golpearla. Ella se defiende y aparece otra menor para atacarla.

Entre dos escolares la agreden con puñetes, patadas, arañazos y aunque todo sucedía en la escuela no hubo participación inmediata de algún adulto para detener la pelea. Pero, la agraviada no fue solo ella, ya que, una de sus amigas al ver lo sucedido trata de controlar la situación, y al no lograrlo es también atacada. De acuerdo con su relato fueron dos las atacantes que golpearon su cabeza contra la pared.

Los ánimos en esta institución educativa siguieron caldeados al extremo de ocurrir una tercera agresión, incluso con el uso de una tijera. Las protagonistas, nuevamente, son las alumnas de los hechos sucedidos ese mismo día. Uno de los estudiantes del nivel secundaria al ver la pelea decide intervenir, y resulta siendo víctima de la violencia sucedida en el colegio con Jornada Escolar Completa.

Debido a esta situación llegó la policía, UGEL y otras instancias para la intervención de acuerdo a su competencia. Asimismo, se realizó la identificación de las alumnas que están involucradas en estas conductas disruptivas, que han causado lesiones en las víctimas. A raíz de lo sucedido el colegio emitió un comunicado en el que precisa que “no se normalizará, justificará ni encubrirá ningún acto de violencia”.

EL DATO: La escuela emitió un comunicado en el que precisa que la formación de los estudiantes es una responsabilidad compartida y hacen un llamado a los padres y madres de familia para que se involucren en la formación de sus hijos.

LA CIFRA: 2 alumnas son señaladas como las responsables de los hechos de violencia.

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