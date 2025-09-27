Las pesquisas que realiza el personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) contra los cuatro integrantes de la banda denominada “Los marcas de Chincha” relacionan a uno de estos con el asalto y robo, ocurrido en el mes de julio, en el distrito de Alto Larán. Según la policía José Arriola Misagel (a) “jota” sería uno de los que participó en el atraco en agravio de una ama de casa a quien despojaron de 7 mil 600 soles.

Serie de delito

El pasado 26 de julio, Margarita A.M. de 44 años al llegar a su vivienda fue interceptada por dos sujetos que estaban a bordo de una motocicleta sin placa de rodaje. Los delincuentes la habían marcado y amenazando con arma de fuego consiguieron apoderarse del dinero. Los agentes atraparon en la víspera a Arriola, por su presunta implicancia en el asalto a una estudiante, ocurrido en la UPIS San Agustín, quien fue gravemente herida de bala.

De acuerdo con la información oficial el sospechoso confesó su participación en el hecho criminal ocurrido en Alto Larán. Para la policía, este sería el cabecilla de “Los marcas de Chincha”, además de contar con un rosario de acciones al margen de la ley. El capitán Luis Ángel Morillo, jefe del Equipo 1 del Depincri, señaló que Arriola Misagel registra antecedentes por tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, robo agravado y por tentativa de homicidio.

Alias “jota” esta semana fue recluido en el establecimiento penitenciario de Chincha tras dictarse en su contra prisión preventiva por el plazo de 15 meses por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en agravio de María E.F.H. y otro, medida dictada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria.

