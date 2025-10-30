La División Policial de Chincha mantiene bajo custodia a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana que tendrían relación con el asesinato de su compatriota. Se tratan de Albert José Ibarra (a) “Yorman” y Orleiberth Leandro Terán (a) “Leandro”, ambos fueron detenidos en la víspera junto a una fémina cuando se desplazaban en un taxi, siendo incautado un revólver calibre 38, además de 25 municiones y bolsas de marihuana.

Deceso de extranjero

El pasado 7 de setiembre, a las 10:30 de la noche aproximadamente, en la calle San Francisco, en Grocio Prado, una venezolana de 20 años fue atacada a balazos y su primo que la acompañaba subido a la fuerza a un vehículo, al parecer, mototaxi. Horas después el hombre fue encontrado sin vida por la carretera Panamericana Sur, altura de Bajada La Perla. El occiso presentaba impactos por proyectil de arma de fuego.

La policía siguió el caso hasta dar con una grabación de video. Las imágenes muestran características del verdugo, y puede escucharse la voz de su compinche que le grita “¡vente! ¡vente!” tras acabar con la vida del venezolano. Para las autoridades alias “Yorman” y “Leandro”, tendrían participación en el hecho. Además, ambos son sindicados de ser integrantes de la banda criminal denominada “Los gatilleros del tren de Aragua”, quienes en redes sociales se han exhibido portando armas.

