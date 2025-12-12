Personal de la División Policial de Chincha realizó la detención de Luis Arturo Serrano Tapia de 42 años (a) “Serrano” y Alan Yam Pool Evangelista Anicama (30) (a) “Evangelista”, quienes están siendo investigados por el ataque armado ocurrido la mañana del miércoles en el paradero informal de la calle René Toche, en Chincha Alta.

Ataque criminal

De acuerdo con la información policial Serrano fue sorprendido realizando los disparos contra un vehículo de placa CUT – 622, cuyo conductor se bajó en segundos, salvando de morir acribillado cerca del colegio Leonard Euler, donde se hallaron varios casquillos de bala. El sujeto fue detenido en el acto por un efectivo de la Sección Tránsito.

Este antes de ser reducido habría entregado dos cacerinas a un sujeto que huyó en motocicleta. Durante las diligencias se identificó que se trataba de Evangelista, detenido y puesto a disposición del Depincri Chincha. Serrano llevaba puesto chaleco antibala y cuenta con antecedentes policiales.

