El juez supernumerario del Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Chincha, Luis Antonio Balbuena Carrasco arrastra en su contra una investigación preliminar por presunta conducta disfuncional. El caso surge tras dejarse sin efecto las órdenes de captura del sentenciado empresario inmobiliario Aldo Soto Grimaldi.

Medida de la ODANC

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC) de Ica a través de la Unidad Descentralizada de Calificación e Investigación Preliminar fue la que dispuso la medida en contra del magistrado. “(…) en atención a los hechos que se vienen denunciando a través de las redes sociales. Situación que guardaría relación con el proceso seguido contra Aldo Soto”, se lee en una información emitida por la Autoridad.

La disposición contralora tiene como objeto “recabar los medios probatorios y/o indicios pertinentes que permitan dilucidar la presunta conducta disfuncional denunciada y adoptar la decisión que el caso amerite, en el más breve plazo posible”.

Cabe indicar que hace dos meses Aldo Soto fue detenido por los efectivos de la comisaría de Sunampe al contar con orden de captura al estar sentenciado por usurpación agravada. Para ese entonces el empresario aparecía como pre candidato a la alcaldía de la provincia de Chincha.

Luego de su detención fue puesto a disposición del Departamento de Investigación Criminal y estuvo por varios días bajo custodia policial, sin hacer efectivo su encarcelamiento, hasta que es liberado sin haber pasado un solo día en la cárcel.

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