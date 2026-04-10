Alfredo Rotondo Nieri, joven natural de Chincha, acaba de dar un paso más en su camino de convertirse en futbolista profesional. El delantero se encuentra en España y en su reciente participación en el torneo internacional RMF World Challenge lideró a su equipo, alcanzando el tercer lugar en la competencia entre 32 equipos de diferentes países de alta exigencia futbolística.

Carrera profesional

El juvenil, nieto del recordado corredor de autos Alfredo Rotondo Donola, viene participando en una serie de clínicas formativas en el Real Madrid, para fortalecer aspectos técnicos, tácticos y físicos en un clima estructurado de alto rendimiento. Él es el único peruano en su categoría que forma parte de este proceso y en cada encuentro demuestra sus habilidades para seguir avanzando en su preparación con miras a cumplir uno de sus sueños.

El próximo reto de Alfredo Rotondo es el torneo internacional Surf Cup, programado para el mes de noviembre, en el que enfrentará con la casaquilla del Madrid a las canteras de los clubes del primer nivel español, como el FC Barcelona, Celta de Vigo, Atlético de Madrid y otros. El joven chinchano está enfocado en su meta, llevando en alto el nombre de la provincia de Chincha y la de su familia.

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