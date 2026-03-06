Un oficial de la Policía Nacional del Perú fue denunciado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. La acusación la presentó una joven de 24 años de edad, detallando la identidad de su agresor, así como el lugar donde ocurrió el hecho y después como el efectivo la dejó sola.

Denuncia en Cañete

La agraviada es natural de Cañete y fue en esa ciudad que presentó la denuncia contra un teniente de la PNP, que estuvo laborando en el Departamento de Investigación Criminal – Depincri Chincha y en la actualidad presta servicio en la Región Policial de Ica. Ella señala que la agresión sexual ocurrió en un conocido hotel ubicado por inmediaciones de la entrada hacia el distrito de El Carmen.

La joven en compañía de otra mujer, además del policía y un segundo hombre ingresaron a la suite del establecimiento. Durante esta permanencia comenzaron a libar bebidas alcohólicas y en un momento determinado -señala- debía de cumplir un reto, el cual consistía en beber un líquido contenido en un vaso descartable. Revela que la persona que le entregó esta bebida fue el oficial de la Policía Nacional.

Hasta ese momento ella estaba consciente, pero luego de ingesta pierde el conocimiento. Agrega que cuando despierta ya no estaban las otras personas y solamente permanecía en la habitación el oficial Mario C. S. La mujer no tenía sus prendas íntimas, vestía una bata, situación que generó sospecha que había sido víctima de un acto sexual sin su consentimiento. Luego ambos salen del hotel a bordo de un taxi.

En el trayecto el denunciado se baja y la deja sola en el vehículo. La joven todavía mareada y con dificultad para caminar llega hasta el terminal de buses para dirigirse a su vivienda en Cañete. Estando en esa ciudad decide presentar la denuncia contra el teniente. El caso fue derivado al Depincri Chincha para continuar con las diligencias. Al cierre de edición aún no se conocía si los efectivos de la unidad especializada detuvieron al acusado por encontrarse dentro de los términos de la flagrancia.

EL DATO: La víctima indica en su denuncia que perdió el conocimiento luego de beber un líquido entregado en un vaso descartable por el denunciado teniente quien presta servicio en la Región Policial Ica.

