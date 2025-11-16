El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mediante resolución N°0602-2025-JNE resolvió convocar a Washington Alexander Sotelo Luna y otorgó la credencial respectiva para que asuma el cargo de vicegobernador regional del Gobierno Regional de Ica, en reemplazo de la renunciante Luz Canales Trillo. Se estima que este miércoles al mediodía se realice la juramentación en la sede regional.

Juramentarán autoridades

Como se recuerda, el 20 de octubre mediante sesión extraordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, se acordó por mayoría encomendar a Sotelo Luna, entonces consejero delegado, en el cargo de vicegobernador. El acuerdo y otros documentos fueron enviados al ente electoral, que resolvió en el extremo mencionado y también en la convocatoria del accesitario.

Washington Sotelo recibió la credencial y este miércoles juramentará en este nuevo cargo que desempeñará hasta completar el mandato regional periodo 2023-2026. Por su designación la provincia de Chincha queda con un consejero menos.

No obstante, el JNE para mantener la representación chinchana en el Gobierno Regional convocó a la accesitaria Liliam Johana Saldaña de la organización política Uno por Ica, para que asuma el cargo de consejera.

