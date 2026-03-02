La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) en su última inspección a las playas de la provincia de Chincha calificó a Las Violetas y Cruz Verde, ubicadas en el distrito de Tambo de Mora, como playas no saludables. La deficiencia identificada es por la falta de limpieza, indicador que desde hace dos semanas no logran superar estos balnearios.

Calidad de limpieza

En Las Violetas, que los fines de semana recibe a cientos de bañistas, se cumple con la calidad microbiológica y con la disponibilidad de servicios higiénicos. Sin embargo, no superan la calidad de limpieza, y es que en la inspección se encontró presencia de residuos sólidos. Mientras que en Cruz Verde no solo faltan labores de limpieza, sino también baños, y recipientes para el arrojo de basura.

En Tambo de Mora, El Socorro es la única playa saludable difunde la DIGESA. Este lugar, que está en crecimiento turístico obtuvo bandera azul por estar en óptimas condiciones para recibir a los bañistas.

De otro lado, Las playas Las Totoritas (Grocio Prado) y Lurinchincha (Chincha Baja) en comparación con la semana anterior, esta vez sí consiguieron aprobar la inspección, obteniendo la calificación de playas saludables. Los veraneantes pueden encontrar calidad microbiológica, de limpieza y también presencia de servicios higiénicos.

