El 11 de abril último Rocío Ñañez Gálvez llega al área de emergencia del hospital San José de Chincha trayendo a su hija Ángeles de 16 años para ser atendida por insuficiencia respiratoria. La menor desde esa fecha permanece en el nosocomio y ha pasado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), siendo necesario que sea trasladada de urgencia a un establecimiento de mayor complejidad.

Muy grave

La madre indica que su niña tras ser estabilizada paso al área de hospitalización medicina. En ese momento son separadas. Rocío regresa en el horario de visita y es informada por la menor y otras pacientes que personal de salud no la trato bien en el turno nocturno. Ella, es autorizada para quedarse en la noche y presencia el padecimiento de Ángeles. Asegura que la saturación llegó a 77 y su corazón estaba entre 39 y 40.

Indica además que faltó atención de parte del personal de salud. Ángeles quien llegó por insuficiencia respiratoria fue referida a UCI. Ha presentado dos paros cardíacos y su diagnóstico actual es muerte cerebral. “Ya que voy a pedirle a nadies que me devuelva la vida de mi hija, si la vida de mi hija ya me la robaron. En este momento mi hija no puede ser trasladada a ningún hospital”, refiere. Rocío Ñañez espera que un milagro llegue a su hogar para volver a tener a su niña en pie.

