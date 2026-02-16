En el sector de San Agustín, en Chincha Alta, ocurrió un atentado con arma blanca en agravio de un menor de edad. El agresor se movilizaba en un mototaxi y teniendo en su poder un cuchillo provocó una lesión en la cabeza de su víctima, quien fue conducido de inmediato al servicio de emergencia del hospital San José para suturar la herida, que por fortuna no comprometió su vida.

Ataque con cuchillo

La víctima de 16 años, estaba reunido con sus amigos en la vía pública, cerca de su vivienda y mientras manipulaban sus celulares y compartían experiencias comenzó a aproximarse un mototaxi. El adolescente y los demás imaginaban estar seguros en su poblado, que no prestaron atención al arribo del vehículo menor, que se detiene a pocos metros de ellos y enseguida baja raudo un sujeto.

Para ese entonces el grupo de amigos no tenía a donde escapar. Pensando que se trataba de un asalto solo atinaron en ocultar sus equipos móviles. Sin embargo, el robo de pertenencias no era el objetivo principal del malandro. Este portaba un arma punzocortante y al tener frente a su víctima comienza con el ataque, provocándole una herida en la parte posterior de la cabeza. Luego, escapa con dirección desconocida en el motorizado.

Los testigos solicitaron ayuda para atender al agraviado, quien permanecía consciente, pero con herida sangrante. Uno de los moradores dispuso usar su mototaxi para prestar el traslado de urgencia. El menor recibió atención médica en el área de emergencia del nosocomio local, siendo necesario una sutura de siete puntos por la extensa herida, que por suerte para la víctima no fue profunda.

El adolescente tras permanecer en observación médica y en la compañía de sus apoderados se retiró del establecimiento de salud. Este violento hecho que, afortunadamente, no acabó en tragedia podría estar motivado por un acto de represalia, y es que el acercamiento del malandro, todavía con identidad desconocida para las autoridades, estuvo dirigido para victimar al menor.

EL DATO: La víctima se encontraba en compañía de sus amigos, quienes fueron testigos del hecho que pudo acabar en tragedia. Ellos buscaron ayuda de inmediato para que el menor reciba atención médica.

