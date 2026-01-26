La División Policial de Chincha ha comenzado un estricto operativo de control de identidad destinado a ciudadanos de nacionalidad extranjera que radican en el centro de la ciudad y distritos. El coronel PNP Pedro Porras Cuba, jefe de la institución, refirió que hasta el momento son 162 personas intervenidas, provenientes de otros países, quienes han sido trasladados a las comisarias para el registro completo de sus datos.

Trabajo policial

El oficial refirió que el despliegue policial se realiza tanto en la comisaría de Chincha Alta, como en el distrito de Pueblo Nuevo, Chincha Baja, Tambo de Mora y las otras cuatro delegaciones adscritas a la División. También están participando de estas acciones preventivas el equipo de efectivos del Departamento de Investigación Criminal, bajo cumplimiento de la norma de control de identidad.

Durante los operativos descentralizados fueron intervenidos ciudadanos de Colombia, Venezuela, Ecuador y Cuba. Todos ellos quedaron a disposición de la comisaría de la jurisdicción donde se desplazaban. El procedimiento -según el oficial- es la identificación completa de los extranjeros, quienes deben de llenar una ficha de registro con sus datos personales, actividad que realizan y desde cuando están en Chincha.

Asimismo, la policía recopila fotografías de los hombres y mujeres de otra nacionalidad que están instalados en la provincia. “A estos ciudadanos se les proporciona una ficha identificatoria en donde se consigna todos sus datos y fotografías de tal manera que puedan ser identificados plenamente ante una situación de un posible ilícito que estaría ocurriendo”, afirmó el coronel Porras Cuba.

Durante el traslado de los extranjeros también se verificó -en las comisarías- la situación migratoria de cada uno. El jefe policial señaló que los operativos van a continuar en toda la provincia con el apoyo del personal de las delegaciones distritales. “La población exige y la ley nos faculta, entonces también hacemos operativo de control de identidad no solo al peruano, sino también al extranjero. Ya estamos viendo las cifras y vamos a seguir creciendo”, acotó.

EL DATO: La policía continúa con los operativos de control de identidad a los ciudadanos extranjeros, quienes una vez que completen las fichas identificatorias pueden retirarse a continuar con sus actividades.

