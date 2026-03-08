La Fiscalía Provincial de Familia de Chincha obtuvo una medida socioeducativa de internación por el periodo de cuatro años y seis meses contra la adolescente de iniciales M.V.C.G. (16), como autora de la infracción a la ley penal contra la dignidad humana, explotación en la modalidad de promoción y favorecimiento de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, en agravio de una menor de 15 años de edad.

Medida socioeducativa

El caso fue sustentado por la fiscal adjunta provincial Elena del Rosario Sándiga Medina, de la Fiscalía Provincial de Familia de Chincha, quien presentó los elementos que permitieron acreditar la responsabilidad de la adolescente infractora.

De acuerdo con la investigación fiscal, el 27 de febrero de 2026, la adolescente infractora habría contactado a la menor agraviada mediante el aplicativo WhatsApp, realizándole propuestas reiteradas para participar en un encuentro sexual con una tercera persona a cambio de dinero.

Mediante resolución emitida el 3 de marzo de 2026, el Primer Juzgado de Familia dispuso la internación efectiva de la adolescente en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Santa Margarita, en la ciudad de Lima, donde cumplirá la medida socioeducativa correspondiente.

Asimismo, el órgano jurisdiccional ordenó el pago de S/ 3000 por concepto de reparación civil, el cual deberá efectuarse en un plazo de 72 horas, además de disponer que durante el periodo de internamiento la adolescente reciba tratamiento psicológico obligatorio.

VIDEO RECOMENDADO