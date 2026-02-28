El Juzgado de Investigación Preparatoria de Emergencia de Ica, a cargo del juez Miguel Ángel Díaz Chirinos, dictó tres meses de prisión preventiva contra Jorge Luis Luna Alfaro, investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento.

La medida fue dispuesta mediante Resolución N.º 03-2026, emitida el 26 de febrero de 2026, luego de realizada la audiencia de prisión preventiva, en la cual el magistrado evaluó los argumentos expuestos por el Ministerio Público y la defensa técnica del investigado, verificándose el cumplimiento de los presupuestos legales establecidos para la imposición de la medida cautelar.

Según el requerimiento fiscal, los hechos habrían ocurrido el 23 de febrero de 2026, cuando el investigado presuntamente realizó tocamientos de connotación sexual sin consentimiento en agravio de una menor de identidad reservada (10 años), situación que motivó la intervención policial y su posterior detención en flagrancia para las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la resolución judicial, la medida de prisión preventiva tendrá una duración de tres meses, computados desde la fecha de detención del investigado, ocurrida el 23 de febrero de 2026, y vencerá indefectiblemente el 22 de mayo de 2026.

Asimismo, el órgano jurisdiccional dispuso oficiar a la Policía Judicial para el traslado del investigado y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a fin de que sea internado en el establecimiento penitenciario correspondiente mientras dure la medida cautelar impuesta.

El delito imputado se encuentra tipificado en el artículo 176-A del Código Penal, que sanciona este tipo de conductas con pena privativa de libertad.

