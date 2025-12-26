Pocos minutos después de recibirse la Navidad, comenzaron a llegar al área de emergencia del Hospital San José de Chincha, niños y adolescentes con lesiones en manos y pies, uno de ellos por poco pierde tres dedos. Los profesionales de la salud de guardia identificaron que estas heridas fueron causadas por el uso de pirotécnicos en los hogares de los eventuales pacientes, quienes quedaron en observación.

Lesiones en manos y pies

Al llegar la medianoche, en distintos sectores de la provincia de Chincha comenzó el espectáculo de fuegos artificiales. Algunos eran solo luces, pero otros causaban ruidos estruendosos que afectaban a las personas con autismo y también a las mascotas. La manipulación de estos dispositivos (de venta ambulatoria) de parte de menores y sin supervisión de un adulto responsable fue lo que desencadenó las urgencias médicas.

Según información del nosocomio local entre la medianoche y madrugada de ayer (jueves) se atendieron cinco casos de niños y adolescentes que sufrieron lesiones por pirotécnicos. Al menos uno presentaba herida en la pierna derecha como consecuencia del uso de estos productos populares en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, los otros ingresaron a atención médica con heridas en la mano.

De los cinco, uno estuvo cerca de sufrir mutilación de la mano. Se trata de un menor de 14 años. Él, al parecer, no pudo arrojar el objeto cargado de pólvora tras quedar encendido. La explosión fue rápida y dañó la punta de los dedos índice, medio y anular. Sus familiares, al percatarse de la situación de emergencia, condujeron al herido al hospital chinchano, en donde permanece bajo atención médica.

De otro lado, en el cementerio general de Chincha, pasada la medianoche ocurrió un incendio de gran proporción. Según la entidad que administra este lugar, el hecho se produjo en la zona colindante con la UPIS San Agustín y fue causado por productos pirotécnicos. Bomberos sofocaron el siniestro.

EL DATO: El hospital San José recordó a los padres de familia y adultos responsables que al usar pirotecnia existe el riesgo de mutilación, pérdida de visión o quemaduras permanentes en los menores.

VIDEO RECOMENDADO