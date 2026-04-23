Por inmediaciones del colegio Satélite Primaveral, en el distrito de Pueblo Nuevo, fueron encontradas dos alumnas que evitaron ir a la escuela por irse a pasear y libar licor con un mototaxista y su acompañante. Personal policial y de serenazgo intervinieron al grupo, siendo trasladados a la comisaría para comunicar a sus padres sobre la conducta de las adolescentes, que vestían el uniforme característico de una conocida escuela de Chincha Alta.

Grupo intervenido

Las menores salieron de sus casas como un día normal con dirección a la institución educativa donde cursan el nivel secundaria. Sin embargo no ingresaron a recibir las sesiones de aprendizaje y en su reemplazo decidieron subir a un mototaxi de color azul, en el que estaban dos sujetos. Al parecer la fuga estaba planeada y a bordo del vehículo menor que cuenta con lunas polarizadas y calcomanías de marihuana en el parabrisa, ingresaron al populoso distrito.

El mototaxista para evitar que sean descubiertos decide alejarse de la ciudad y conduce hasta la zona alta de Pueblo Nuevo. En el interior las menores habrían realizado el consumo de bebida alcohólica, adquirida por el chófer y su amigo. Desde la central de cámaras de seguridad se advirtió el desplazamiento sospechoso de la unidad motorizada, y se comunicó al equipo de patrullaje integrado para su intervención preventiva.

La mototaxi permanecía estacionada por el colegio del asentamiento humano Satélite Primaveral. El escándalo que protagonizaba este grupo de adolescentes -en el interior de la unidad- llamó la atención de los vecinos, quienes evidenciaron la presencia de alumnas. En un video captado por uno de los testigos se observa que una de ellas tambalea, y es sostenida por un hombre. La otra menor permanece en el trimoto con el segundo sujeto.

Los efectivos de patrullaje integrado al llegar a la zona alta intervinieron a todos los ocupantes, entre las que figuran las dos alumnas que llevaban el buzo del colegio donde deberían de estar aprendiendo. El caso quedó a cargo de la comisaría distrital, y se dio cuenta de lo sucedido a los padres de ambas, quienes excedieron la confianza en el hogar para faltar a clases y verse involucradas en el consumo de licor pese a su corta edad.

EL DATO: Esta semana por el parque de la urbanización Bancarios, en Chincha Alta, también fueron captados un grupo de escolares, incluso uniformados, jugando durante varias horas sin acudir a su institución educativa.

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