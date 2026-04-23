Por inmediaciones del colegio Satélite Primaveral, en el distrito de Pueblo Nuevo, fueron encontradas dos alumnas que evitaron ir a la escuela por irse a pasear ycon un mototaxista y su acompañante. Personal policial y de serenazgo intervinieron al grupo, siendo trasladados a la comisaría para comunicar a sus padres sobre la conducta de las adolescentes, que vestían el uniforme característico de una conocida escuela de .

Grupo intervenido

Las menores salieron de sus casas como un día normal con dirección a la institución educativa donde cursan el nivel secundaria. Sin embargo no ingresaron a recibir las sesiones de aprendizaje y en su reemplazo decidieron subir a un mototaxi de color azul, en el que estaban dos sujetos. Al parecer la fuga estaba planeada y a bordo del vehículo menor que cuenta con lunas polarizadas y calcomanías de marihuana en el parabrisa, ingresaron al populoso distrito.

El mototaxista para evitar que sean descubiertos decide alejarse de la ciudad y conduce hasta la zona alta de Pueblo Nuevo. En el interior las menores habrían realizado el consumo de bebida alcohólica, adquirida por el chófer y su amigo. Desde la central de cámaras de seguridad se advirtió el desplazamiento sospechoso de la unidad motorizada, y se comunicó al equipo de patrullaje integrado para su intervención preventiva.

La mototaxi permanecía estacionada por el colegio del asentamiento humano Satélite Primaveral. El escándalo que protagonizaba este grupo de adolescentes -en el interior de la unidad- llamó la atención de los vecinos, quienes evidenciaron la presencia de alumnas. En un video captado por uno de los testigos se observa que una de ellas tambalea, y es sostenida por un hombre. La otra menor permanece en el trimoto con el segundo sujeto.

Los efectivos de patrullaje integrado al llegar a la zona alta intervinieron a todos los ocupantes, entre las que figuran las dos alumnas que llevaban el buzo del colegio donde deberían de estar aprendiendo. El caso quedó a cargo de la comisaría distrital, y se dio cuenta de lo sucedido a los padres de ambas, quienes excedieron la confianza en el hogar para faltar a clases y verse involucradas en el consumo de licor pese a su corta edad.

EL DATO: Esta semana por el parque de la urbanización Bancarios, en Chincha Alta, también fueron captados un grupo de escolares, incluso uniformados, jugando durante varias horas sin acudir a su institución educativa.

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