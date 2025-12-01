Con miras a las Elecciones Generales 2026 ayer se realizaron las elecciones primarias para definir a los candidatos que representarán a los partidos políticos en la jornada electoral del próximo año.

Elecciones primarias

De las 39 organizaciones solo dos optaron por el mecanismo: modalidad cerrada. Se trata del Partido Aprista Peruano y Renovación Popular. Los militantes desde las 8 de la mañana comenzaron a llegar a la institución educativa N°22233 para definir en votación a los postulantes a la presidencia y vicepresidencia, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

La jornada estuvo acompañada por personal de ONPE, JNE y con relación a la seguridad interna a cargo de las Fuerzas Armadas y para la labor externa intervino la División Policial de Chincha, quienes permanecieron hasta el cierre del sufragio.

Verificación del material electoral

Cabe señalar que, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica, previo a las elecciones, llevó a cabo una verificación pública del material que fue utilizado en las elecciones primarias en modalidad de afiliados, tanto en los distritos de Ica como en los de Lima Provincias. La actividad se desarrolló en el almacén central y contó con la participación del Jurado Electoral Desconcentrado, encargado de supervisar el procedimiento.

Durante la revisión, los representantes del organismo electoral seleccionaron cajas de manera aleatoria para confirmar que su contenido coincidiera con lo señalado en su exterior —distrito, local y mesa— y que todo el material estuviera en buen estado.

Entre los insumos verificados se encontraron los paquetes de útiles (cinta adhesiva, lapiceros y tampón para huellas), así como los paquetes de instalación, que incluyen cédulas de sufragio, acta padrón, USB con código de versión y el sobre anaranjado destinado a la lista de electores y a la cartilla de instrucciones para los miembros de mesa.

También se constató la presencia del paquete de escrutinio, que contiene los sobres plásticos diferenciados por colores para las actas, láminas para protección de resultados y sobres de papel para eventuales impugnaciones, además del cargo de entrega de actas.

La jefa de la ODPE Ica, Elsa Panta Yman, destacó que este procedimiento garantiza la integridad de los paquetes destinados a la jornada electoral y contribuye al adecuado desarrollo de las elecciones primarias.

VIDEO RECOMENDADO