En la av. Centenario, altura de la posta médica del sector Balconcito, en el distrito de Grocio Prado, un menor de 15 años fue víctima de la delincuencia. El ladrón a bordo de un mototaxi de color amarillo lo interceptó y bajo amenazas se apoderó de su celular. El personal policial de la comisaría Emilio Román Saravia ubicó y atrapó al culpable; un adolescente que quedó en calidad de retenido.

Delito en la zona

El papá del agraviado denunció ante la policía la ocurrencia del hecho delictivo, indicando la placa de rodaje del vehículo motorizado en el que fugó el asaltante. La unidad en la parte posterior tenía la calcomanía con el nombre “bebé”. Los agentes pusieron en marcha el operativo “Bloqueo y Saturación”, siendo hallado el trimoto conducido por una persona de 17 años, señalado como el ladrón.

El infractor al ver a la policía entró en nerviosismo y aunque negaba tener participación en el ataque se halló en la guantera del mototaxi el celular robado. El adolescente además de no contar con documentación estaba haciendo uso del trimoto. Debido a estas razones fue puesto a disposición de la Sección de Investigación Criminal de la comisaría del distrito. Las diligencias continúan con participación de la fiscalía.

VIDEO RECOMENDADO