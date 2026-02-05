La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria de Chincha se dicte mandato de prisión preventiva por el plazo de 36 meses contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Sunampe, Jesús Rojas Valerio. La solicitud de la medida coercitiva también implica a los funcionarios y empresarios detenidos junto al burgomaestre por delito de colusión.

Organización criminal

El pasado 20 de enero, el edil de dicha comuna fue detenido en su vivienda como parte del megaoperativo denominado “Los cuellos blancos de Sunampe”. La caída de Rojas sucede tras la investigación que realizó el Ministerio Público (MP) desde abril de 2025, comenzó a recopilar información contra los presuntos implicados en esta organización que habrían direccionado contrato de obras para favorecer a contratistas.

En el expediente fiscal es mencionado el alcalde Jesús Rojas para quien esta solicitando 36 meses de prisión preventiva por delito contra la administración pública en la modalidad de colusión con agravante de ser “integrante de una organización criminal (líder)”. Pero no es el único, la fiscalía requiere el mismo mandato contra José Luis Castilla Munayco, Luis Carlos Girao Atuncar (no habido el día del operativo), Óscar Junior Cornejo Quispe.

Además de Wilbert Tasayco Saravia, Boris Andia Huaranca, José Carlos Salvador Yataco, Pamela Ysabel LLiuya Hernández, Emerson Lévano Castilla, José María Lévano Martínez, Carlos Ramon Castilla Yataco, Kristopher Luis Luján Revatta, Nelly Anchante Apolaya, José Carlos Salvador Yataco y Diana Carolina Mendiguete Villa. Todos ellos por la presunta comisión del delito de colusión con el agravante de organización criminal. Asimismo, por negociación incompatible.

Los mencionados, con excepción de Girao Atuncar, fueron puestos a disposición del Juzgado en calidad de detenidos. La audiencia de prisión preventiva estuvo programada inicialmente para las 2:10 de la tarde, pero fue reprogramada para dos horas después. La decisión judicial esta por resolverse y dependerá de dicha resolución si el alcalde, funcionarios y empresarios pasan a la cárcel o llevan el proceso en libertad.

Cabe resaltar que la audiencia de prisión preventiva continuará hoy desde las 10:00 a. m.

EL DATO: La fiscalía ha descrito el rol que cumpliría cada uno de los detenidos, así como el nombre de las constructoras, empresarios y los montos adjudicados en diferentes obras de la Municipalidad Distrital de Sunampe en la gestión de Jesús Rojas.

