La tarde del sábado un sujeto ingresó en estado de inconsciente a emergencia del hospital San José de Chincha y horas después murió. Se trata del integrante de una banda criminal llegada desde otra ciudad para asaltar a una empresaria chinchana, pero que antes de huir fue repelido por un ciudadano, que le disparó a la cabeza. El occiso permanece sin identificar en la morgue del distrito de Alto Larán.

Delito en la zona

Como se recuerda, una mujer dedicada al negocio de alimentos retiró la suma de 5 mil soles de una conocida entidad bancaria, ubicada en la av. Óscar R. Benavides a pocos metros de la plaza de armas. Ella al salir abordó su camioneta, avanzó hasta Santo Domingo y gira en la intersección con la calle Antiguo Mercado. En el momento que esta por bajar es encañonada por los miembros de una banda de marcas.

Estos la venían siguiendo, sabían que llevaba dinero en efectivo y la amenazan para conseguir el botín. Tres asaltantes perpetraron el ataque, mientras el cuarto esperaba en la camioneta donde se movilizaba la banda. Lo que ellos no esperaban era que el monto sea bajo, por lo que uno los rufianes, regresa para buscar más billetes y bienes de valor. Ese error termina costandole la vida. Un ciudadano al notar la fechoría repele a “los marcas”, y deja un herido.

Los rufianes abandonan a su compinche y huyen raudos. Las investigaciones determinan que ingresaron a la calle Leopoldo Carrillo, a pocos metros del Depincri Chincha, donde cambiaron de vehículo para seguir con su plan de fuga. Mientras su compinche fue trasladado por la policía al nosocomio local, no conociéndose su identidad. Ayer a primera hora se confirmó que el sujeto murió tras estar varias horas inconsciente.

Sus restos permanecen en la morgue para las diligencias correspondientes. En tanto la policía continúa con las investigaciones para la ubicación de los demás integrantes de la banda, que se presume no son de la provincia de Chincha, y que emplean el marcaje para captar a sus víctimas en las entidades bancarias. Este es el primer atraco mediante esta modalidad que se registra durante este año en la ciudad.

EL DATO: La policía mantiene en custodia el primer vehículo usado por la banda delictiva, al parecer, robado. Además de un arma de fuego, abastecida con dos municiones, que fue hallada con el occiso.

