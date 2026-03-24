Luego de más de dos décadas evadiendo a la justicia peruana, una mujer con requisitoria vigente desde el año 2003 fue capturada el pasado 20 de marzo en la provincia de Chincha. La ciudadana portaba un DNI falso.

Paseaba por las calles

La intervención se realizó en el marco del operativo “Control Territorial 2026”, ejecutado por efectivos de la Comisaría de Pueblo Nuevo, quienes detuvieron a Fabiola Lanza Lévano de 53 años, quien era intensamente buscada por el delito de tráfico ilícito de drogas.

La detenida había logrado permanecer en la clandestinidad durante más de 20 años. Según información policial, la mujer habría alterado sus datos personales, como su nombre y número de DNI, para evitar ser identificada por las autoridades.

Asimismo, registra antecedentes por diversos delitos, entre ellos violencia familiar, usurpación agravada y tráfico ilícito de drogas. Tras su captura, fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes.

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