Un automóvil detenido por varias a la altura del kilómetro 204 de la carretera Panamericana Sur llamó la atención de los moradores del centro poblado Cañapay. En el lugar, los agentes de la comisaría del distrito de Chincha Baja encontraron a una persona de sexo masculino agonizante, quien fue trasladado al servicio de emergencia del Hospital San José de Chincha y pese a la atención médica dejó de existir.

Hallazgo de varón

Los vecinos de este sector advirtieron que el vehículo tenía las puertas del lado del piloto y copiloto abiertas, además una de las lunas posteriores estaba rota. Ante la sospecha comunicaron a la delegación distrital, solicitando a la policía que realice patrullaje por el sector. Los efectivos evidenciaron el abandono del carro y a una distancia aproximada de 100 metros hallaron a un hombre en posición decúbito dorsal.

La persona tenía signos vitales y al parecer había presentado convulsiones. Al ingresar a emergencia recibió cuidado médico, pero al poco tiempo se confirmó su fallecimiento. El diagnostico preliminar indica “intoxicación por sustancia desconocida”. El occiso fue identificado como Jhony Ricardo Pinto, quien sería propietario del vehículo hallado por Cañapay. Las diligencias quedaron a cargo de la policía y fiscal de turno.

