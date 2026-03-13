En una vivienda de la segunda cuadra de la av. Progreso, en Chincha Alta, se registró la fuga de un balón de gas, motivando la evacuación en el sector. Una niña de 12 años quien se encontraba en el segundo piso de su domicilio entró en pánico y decidió saltar desde esa ubicación a la vía pública. Como consecuencia sufrió lesiones, siendo derivada de urgencia al hospital San José de la ciudad.

Menor herida

La familia recientemente había adquirido el balón dejado en el ambiente de la cocina. Pese al poco uso comenzó a presentar fuga, generando la alteración en los ocupantes, quienes al no poder controlar el escape del gas buscaron que alejarse, junto a los vecinos del predio contiguo temiendo que se presente deflagración. Asimismo, comunicaron a la compañía de bomberos chincha para atender este incidente.

En esos segundos de tensión una menor que permanecía en el segundo piso para no bajar y pasar por el área de la fuga optó por lanzarse. Ella fue derivada por el personal de serenazgo de Chincha al nosocomio local por presentar lesiones en las piernas y en el cuerpo producto de la caída de más de dos metros. Los hombres de rojo al llegar neutralizaron el balón en la vía pública, para devolver la tranquilidad a la comunidad de Progreso.

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