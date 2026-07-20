Valeriano Arcos Simón lleva 11 meses luchando para encontrar justicia por el asesinato de su hijo José Valerio Arcos Nota, un joven nasqueño que había llegado a la ciudad de Chincha para estudiar la carrera de ingeniería industrial. Tras el hecho la policía ubicó a las tres últimas personas que estuvieron con la víctima, pero ninguno terminó en prisión por presuntas irregularidades en el proceso.

Joven fue estrangulado

José de 27 años de edad, vivía en una habitación, ubicada en la primera cuadra de la calle Gerardo Sotelo, en Chincha Alta y después de tanto esfuerzo y sacrificio estaba por graduarse. Sin embargo, encontró la muerte de una manera despiada. El infortunado el 14 de agosto del año pasado recibió la visita de Leonardo Ramírez y de Jazmín B. para la celebración del cumpleaños de su pareja Leslie Tutaya. Al día siguiente Arcos Nota fue hallado sin vida.

El padre de la víctima señala que el propietario del inmueble, por la mañana del 15 de agosto, observa a los visitantes y a Tutaya abandonar el predio sin la presencia de José Valerio. Cuando esta persona consulta por el estudiante recibe como respuesta que esta dormido. El dueño no conforme con este detalle acude a la habitación y encuentra el cadáver. Al joven lo dejaron morir sin auxiliarlo al hospital San José, ubicado a una cuadra, ni reportar el hecho a la policía.

Valeriano indica que los agentes durante la investigación identificaron que Leslie, Leonardo y Jazmín abordaron una mototaxi con dirección a una agencia de transporte para enrumbar a Cañete dejando atrás el cuerpo de Arcos Nota. Los efectivos a cargo del caso lograron ubicar a los dos primeros mencionados para las diligencias correspondientes. Sin embargo, ambos salvaron de terminar en la cárcel.

Arcos Simón, padre de José, revela que el resultado del informe forense tardó cerca de un mes en ser entregado. Debido a ello -manifiesta- que Leslie y Leonardo quedaron libres, sin recibir prisión preventiva. Añade que la causa de muerte fue por estrangulamiento, y señala a Ramírez como el principal sospechoso. Expresa además su descontento por la función del Ministerio Público hasta esa etapa del proceso.

Valeriano está devastado por el asesinato de su hijo. Él y su pareja se aferran a una fotografía de José Valerio para tomar fuerzas y enfrentar a la justicia para conseguir que los involucrados en el hecho violento terminen en la cárcel. “No voy a parar hasta hacer justicia”, señala el progenitor a su llegada a Chincha, la ciudad hacia donde su hijo incursionó para buscar un mejor futuro, y terminó retornando a su pueblo natal en ataúd.

EL DATO: La familia Arcos Nota está dispuesta a realizar protesta en la sede judicial en Lima para que el caso por la muerte de José Valerio no quede impune y los involucrados reciban el castigo que corresponda.

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