Gabriel Alejandro Huamán, un joven de 17 años, se encuentra en estado crítico luego de sufrir un grave accidente en su moto lineal el pasado domingo 5 de octubre en la zona de Lurinchincha, en el distrito de Chincha Baja.

Grave accidente

Según narraron sus familiares, el adolescente había salido a bordo de su motocicleta hacia el caserío de Lurinchincha y, alrededor de las 2 de la tarde, cuando regresaba a su domicilio ubicado en el centro poblado de Collazos, fue impactado frontalmente por un camión conducido por un adulto mayor en una curva de la carretera. El fuerte choque le provocó múltiples fracturas en la pierna, brazo, cadera y cráneo, además de lesiones internas de gravedad.

El joven fue trasladado de emergencia por sus propios familiares al hospital San José, donde los médicos intentan estabilizarlo. Sin embargo, dada la complejidad de su estado, requiere ser referido con urgencia a un hospital especializado en Lima.

Ante esta situación, sus familiares han iniciado una campaña solidaria para recaudar los fondos necesarios. “Necesitamos miles de soles para el traslado, tratamiento especializado y medicinas. Gabriel está luchando por su vida”, expresó Wilmer Acosta Ramos, hermano del joven.

Debido al delicado estado de salud de Gabriel, sus familiares piden la solidaridad de las personas, quienes puedan apoyar a los números PLIN: 981 145 780 - Wilmer Acosta Ramos (hermano) o al 906 688 900. Además, realizarán una carapulcrada este jueves.

