En Lateral 8, al caer la noche, las familias deben de encender sus velas para no quedar en tinieblas. Ellos, no cuentan con servicio de energía eléctrica y para cerrar esta brecha, se presentaron al Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital de Grocio Prado y ganaron la asignación de recursos públicos, que debía de ejecutarse en el actual gobierno del alcalde Hugo Pachas y sin embargo todavía no hay trabajos.

Familias sin energía eléctrica

La directiva de esta zona expuso que para el proyecto se aprobó más de un millón de soles, para beneficiar a todos los vecinos. Esperaron contar en el 2023 con la inversión municipal para dar solución definitiva a la carencia de fluido eléctrico. Sin embargo, no hubo ejecución. Las familias que llevan varios años alumbrándose con velas y mecheros, solicitaron al burgomaestre cumplir con el Presupuesto Participativo.

La falta de electrificación ha generado que estas personas durante las noches estén vulnerables a la delincuencia. Meses atrás una de las casas fue saqueada por malandros, que se llevaron hasta los marcos de las puertas. La población para proteger sus pertenencias y cultivos, mientras esperan respuesta positiva del municipio, decidieron colocar un portón en el camino para restringir el paso de personas ajenas a Lateral 8.

