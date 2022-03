Chincha: Pobladores de San Luis reclaman servicio de alcantarillado

“¡basta de mentiras!” esa frase sonó fuerte en el distrito de El Carmen. Ayer los vecinos del centro poblado San Luis realizaron una marcha hacia las instalaciones de la municipalidad para exigir atención con el servicio de alcantarillado. Según los demandantes llevan años en la espera de esta inversión destinada para reemplazar la precariedad que afrontan con los silos que están en algunos casos colapsados.

El presidente del sector Alberto Pino indicó que desde el gobierno municipal anterior se ofrece dicho servicio, pero hasta el momento no hay trabajos en beneficio de la comunidad. “San Luis esta olvidado de todas las autoridades, siempre nos vienen con que San Luis va a tener su desagüe, lo usan como caballito de batalla, basta ya de esa mentira. No tenemos limpieza, no tenemos plazuela, estamos olvidados. No tenemos nada”, sostuvo.

Protesta pacífica

El dirigente y un grupo de pobladores marchó hasta el municipio carmelitano y se entrevistó con el alcalde Antonio Goyoneche. Este último explicó que la obra reclamada será ejecutada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos OxI. Dijo que el trámite está encaminado y que la empresa interesada aprobó un presupuesto de más de 6 millones de soles para intervenir en San Luis y en Los Ángeles.

No obstante, hay todavía etapas que deben superarse. La situación genera dudas en los vecinos, quienes pidieron que se asegure que la obra será una realidad y no se siga aplazando este esperado proyecto. Aseveran que la construcción rústica de desagüe que tienen en sus viviendas está en colapso y exigen celeridad en la instalación del sistema de alcantarillado y poner fin al uso de silos.

Pino aseguro que van a estar pendientes de los resultados de parte de la municipalidad y que está programado otra movilización pacifica si no hay evidencias concretas sobre el avance de los trámites que van a beneficiar a la población de San Luis, que ayer se vio obligada en ausentarse de su trabajo para marchar con la finalidad de contar con un servicio indispensable, y necesario para cerrar brecha en esta comunidad.