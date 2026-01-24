Dos sujetos que serían parte de la banda criminal denominada “Los chocola de león” fueron ubicados y detenidos por el equipo policial del Departamento de Investigación Criminal – Depincri Chincha. Se trata de Héctor Manuel Vilcapuma (32) (a) “Ñengo” y Jhugo Alexander Calderón (29) (a) “Kiko”, quienes habrían participado en un atentado ocurrido en el distrito de Sunampe.

Sujetos detenidos

La noche del jueves en la av. Santo Tomás (Sunampe) se reportaron que sujetos habían realizado disparos contra una vivienda. Los efectivos evidenciaron los daños producto del ataque y durante las investigaciones identificaron que los autores huyeron en un automóvil.

La unidad de los sospechosos fue detectada por el distrito de Alto Larán, en circunstancias que ingresaban a La Culebrilla, iniciándose una persecución. En este lugar fueron detenidos alias “Ñengo” y “Kiko”. Según la policía, estos actuaron por encargo de un individuo conocido con el alias de “Valerio”, quien les había pagado 100 soles.

Los intervenidos fueron puestos a disposición de la unidad especializada para continuar con las investigaciones con participación del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de peligro común.

El coronel Pedro Porras, jefe de la Divpol Chincha, indicó que Vilcapuma cuenta con antecedentes por delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, ocurrido en diciembre de 2024. Precisó además que el móvil de este hecho criminal estaría relacionado con un ajuste de cuentas.

