Un contundente golpe al crimen organizado asestó la Policía Nacional durante la madrugada del 18 de enero, tras la desarticulación de la presunta banda criminal “Los Raqueteros de Chincha”.

Golpe al crimen

El operativo fue ejecutado por efectivos de la Comisaría de Tambo de Mora, quienes lograron la captura de dos jóvenes implicados en el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego.

Los detenidos fueron identificados como Rodrigo Fidel Aquije Alfaro (18) y Gabriel Alonso Alfaro Berrospi (20), quienes fueron intervenidos en inmediaciones de la calle Nueva, en el distrito de Tambo de Mora. Según información policial, los sujetos se desplazaban a bordo de una mototaxi negra y, al notar la presencia de los agentes, intentaron darse a la fuga, lo que originó una persecución por varias cuadras.

Durante la intervención, uno de los implicados resultó herido por proyectil de arma de fuego, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital San José de Chincha para recibir atención médica.

Como resultado del operativo, la Policía incautó tres armas de fuego, municiones y dos teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes. Asimismo, se logró recuperar la mototaxi utilizada por los intervenidos, la misma que registraba requisitoria vigente por el delito de robo, quedando todo el material a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

