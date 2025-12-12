Con la vestimenta de Papá Noel, la policía asestó un duro golpe contra el comercio de drogas que venía operando desde el asentamiento humano José Carlos Mariátegui, en el distrito de Pueblo Nuevo. Como resultado del operativo se realizó el allanamiento de cuatro viviendas, siendo detenidos 9 peruanos y una extranjera, además de la incautación de envoltorios con sustancia pulverulenta, municiones y un arma de fuego.

Allanamiento y descerraje

Desde hace dos meses, el equipo policial comenzó a seguir los movimientos de los hombres y mujeres que estarían involucrados en la micro comercialización de estupefacientes. Contando con evidencia de las actividades ilícitas que se cometían en este sector, se logró que el Poder Judicial a través del Juzgado de Investigación Preparatoria emita la orden de allanamiento y descerraje de cuatro inmuebles.

Para evitar que los sospechosos escapen al notar la presencia policial se organizó el operativo mimetizando a suboficiales con trajes de Papá Noel, oso y rana. Así, los efectivos ingresaron a Mariátegui sin ser descubiertos y cuando los vendedores bajaron la guardia, la policía cercó el lugar y de manera simultánea ejecutó el allanamiento. Fueron detenidos Kiara Tasayco, Rosa Ramos, Angelo Anicama, Edwin Barrutia, Henry Tasayco, Ivón Rodríguez y William Echegaray.

En otro inmueble se realizó la intervención de Marisol Tasayco, Daniel Tasayco y Luz Torres. Según informó el coronel Daniel Elías Soto se consiguió decomisar 1623 ketes con droga, al parecer, pasta básica de cocaína, 45 municiones calibre 9 milímetros, 9 celulares, una escopeta con número de serie erradicada, 759 recortes de papel periódico y más de mil soles, al parecer, proveniente de la venta de las sustancias prohibidas.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal Chincha para las diligencias por la presunta comisión del delito contra la salud pública en la modalidad de microcomercialización de droga. Las especies incautadas fueron lacradas y permanecen en la sede policial para las pericias respectivas en las que participa el representante del Ministerio Público.

