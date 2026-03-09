En la provincia de Chincha, en las últimas 24 horas, el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) alcanzó los 14.29 soles por galón. El valor actual muestra un incremento de más del 100% en comparación con el inicio de semana. Como consecuencia los transportistas comenzaron con elevar el costo de pasaje de manera gradual y según indican mantendrán la tarifa hasta que se regularice el abastecimiento del combustible.

Incremento temporal

Desde el 5 de marzo, el valor del GPL paso de venderse a menos de 6 soles a 6.19, 6.59 y 6.99 por galón en algunos grifos. Al día siguiente el precio mostró nueva variación con tendencia al alza, y así ocurrió. Desde el sábado el combustible usado por miles de conductores en la provincia de Chincha subió a S/14.29. Este es el importe más alto por galón desde que se presentó el problema del Gas Natural Vehicular.

El incremento también se está notando en gasolina, tanto en regular como premium, y en el diésel (petróleo). La crisis energética por la que atraviesa el país ha generado que en Chincha las empresas de transporte y conductores informales suban la tarifa en los viajes urbanos. Es el caso de los colectivos de la ruta Chincha – León de Vivero (Pueblo Nuevo), que ahora cobran el pasaje a S/2.50. El aumento -según comunicado- será de manera temporal.

Los usuarios exigen que una vez se restablezca el GLP y GNV el precio vuelva a su normalidad y no ocurra como en la pandemia por el Covid, que subieron el precio del pasaje y no lo bajaron.

