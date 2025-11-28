El ciudadano Rory Carbajal ha solicitado la vacancia contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Sunampe, Jesús Rojas Valerio, por la causal de restricciones de contratación establecida en la Ley Orgánica de Municipalidades. En un documento ingresado a la entidad solicitó tener participación cuando se convoque a sesión, que tenga como agenda este tema, para sustentar su requerimiento.

Documento presentado

Carbajal argumenta el caso de una abogada contratada por el municipio de Sunampe, adjuntando como medio de prueba la consulta de proveedores del Estado. “Existen requerimientos, conformidades, órdenes de servicios, informes de los expedientes de contratación por ello se acredita la existencia de un contrato, en el sentido amplio del término, cuyo objeto sea un bien municipal”, se lee en su escrito.

Agrega que la causal surge porque la misma letrada ejerció como defensora del edil sunampino en investigaciones que se le siguen. En ese extremo el solicitante considera que “existe un interés directo del señor alcalde en la contratación de la abogada, puesto que, dentro del periodo de contratación, (ella) asumió su defensa como abogada defensora en dos procesos iniciados en contra del burgomaestre”.

Además, menciona que la letrada fue contratada teniendo en cuenta le necesidad del servicio. No obstante, prestó servicios “como abogada personal del señor alcalde. Ello le generó un beneficio patrimonial y documental”. Asimismo, refiere el escrito que es inminente e innegable la participación de la mujer de leyes quien “en horario laboral y en su calidad de proveedor de la entidad recibe una contraprestación mensual, sin embargo, presta servicios de patrocinio personal a favor del señor alcalde”.

Carbajal asegura que se encuentran acreditados los tres elementos que configura la causa invocada “conforme a la jurisprudencia emitida por el Jurado Nacional de Elecciones”. Del mismo modo en su documento presentado al municipio de Sunampe solicita el uso de la palabra para sustentar el pedido de vacancia del cargo de alcalde que ocupa Jesús Rojas Valerio para el periodo 2023-2026.

Dato: El solicitante requiere que su escrito sea notificado a todos los regidores de la municipalidad distrital. Sin embargo, esto no se habría cumplido. Uno de los concejales consultados por este medio refirió no haber recibido tal documento.

