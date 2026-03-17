Un sujeto ha sido enviado a la cárcel. Es acusado de planear vejámenes y entre ellos interceptar a un menor de 13 años por un mercado, persuadiéndolo de subir a un auto y luego violarlo. El delito se habría consumado por varios meses entre el 2025 y 2026.

Grave delito

El Despacho Transitorio de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, obtuvo una orden de nueve meses de prisión preventiva contra Pedro Fernando Lira Cabrera (50 años), investigado como presunto autor del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de un niño de 13 años.

La investigación, a cargo del fiscal provincial Alan Rodrigo Saldaña De la Rosa, establece que los hechos habrían ocurrido de manera continuada entre diciembre del año 2025 y marzo del 2026.

De acuerdo con la tesis fiscal, el imputado habría interceptado al menor mientras este se dirigía al Mercado de Chincha, persuadiéndolo mediante insistencia para abordar un vehículo rojo. Una vez en el inmueble del sector de San Agustín, se habrían consumado las agresiones. Posteriormente, el investigado habría entregado un equipo celular a la víctima con el fin de mantener contacto y asegurar su manipulación. La captura de Lira Cabrera se produjo en flagrancia durante un operativo policial, en el preciso momento en que intentaba trasladar nuevamente al adolescente para continuar con los actos ilícitos.

Durante la audiencia de requerimiento de prisión preventiva, el fiscal Saldaña De la Rosa presentó elementos de convicción sólidos que vinculan al investigado con el delito. Entre los puntos clave de la sustentación se destacaron la persistencia y modalidad de captación mediante el uso de un vehículo y la vulnerabilidad del menor agraviado.

La prognosis de la pena, que dada la gravedad del delito según el Artículo 173 del Código Penal, podría resultar en cadena perpetua.

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